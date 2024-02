Wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs auf eine Jugendliche auf einer Fasnachtsveranstaltung am Samstag in Speyer ermitteln die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei in Ludwigshafen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mitteilen, soll es am Samstagabend zu einem sexuellen Übergriff durch drei Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 15 und 19 Jahren gekommen sein. Die drei Verdächtigen sollen nach ersten Ermittlungen sexuelle Handlungen an einer 15-Jährigen gegen deren Willen vorgenommen haben.

Party bei Katholischer Junger Gemeinde

Die Tat soll sich auf einer Fasnachtsparty eigens für junge Menschen ab 14 Jahren abgespielt haben, die von einer kirchlichen Jugendorganisation in deren Räumen organisiert worden war. Dem Vernehmen nach handelt es sich um den Jugendkeller der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) St. Joseph, was der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage bestätigt.

„Aus ermittlungstaktischen Gründen“ werde er sich nicht zu Einzelheiten der möglichen Tat äußern, sagte Ströber. Auch sei das 15-jährige mutmaßliche Opfer bisher zwar ärztlich untersucht, aber noch nicht vernommen worden. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich laut Ströber um einen jungen Mann deutsch-kroatischer Abstammung sowie um zwei minderjährige Syrer.