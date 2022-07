Gut Ding will Weile haben. Leider muss die seit Jahren angekündigte Lang-Platz-Umgestaltung warten.

Es ist dringend nötig, dass es neben der Kirche St. Konrad schöner wird. Der Zustand entspricht nicht der Lebenslust der Siedler und schon gar nicht ihren Bedürfnissen. Gelingen können die Aufwertungspläne indes nur, wenn umliegende Eigentümer mitziehen. Gute gastronomische Ideen haben nur dann eine Chance, wenn das Umfeld attraktiv gestaltet ist.

Gut, dass die Stadt in mehr Platzpflege investieren will. Vorbilder gibt es. Der Berliner Platz bietet viel Aufenthaltsqualität für alle Generationen. Vielleicht hat der Heinrich-Lang-Platz die Chance, in ein paar Jahren nicht nur besser dazustehen als heute. Wenn es gut läuft, kann er zur Begegnungsstätte für Speyer-Nord werden.