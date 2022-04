Für Probleme hatte zuletzt gesorgt, dass zumindest eine geflüchtete Ukrainerin bei Sparkasse und VR-Bank in Speyer kein Konto eröffnen konnte, weil die Auflagen für den Identitätsnachweis zu hoch waren. Nun berichtet die Sparkasse Vorderpfalz eine Erleichterung in den Regeln, die ihr den Schritt doch ermögliche. „Die Hemmnisse beim Identitätsnachweis ukrainischer Bürger wurden abgebaut“, so Sprecher Albert Schlarp. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht habe beschlossen, dass sich ukrainische Flüchtlinge künftig auch nur mit ihrem Ausweisdokument zuzüglich eines Nachweises einer deutschen Behörde – wie beispielsweise eine Meldebescheinigung – identifizieren können. Bisher war ein qualifizierter Identitätsnachweis notwendig, der im Falle der ukrainischen Frau nicht vorlag. Jetzt soll das sogenannte Basiskonto mit Unterstützung durch den Speyerer Gastgeber der Dame eröffnet werden. „Ein Termin in einer unserer Geschäftsstellen in Speyer wurde gestern Vormittag bereits vereinbart“, informiert Schlarp.