„Der Verein ist entstanden aus einer Elterninitiative, die etwas Besonderes für ihre Kinder haben wollte“, erzählt Elternvertreter Elias Glatzle. Im Haupthaus in der Winternheimer Straße sind zwei Gruppen mit je elf Kindern und je vier Erziehern untergebracht, die die Unter-Dreijährigen betreuen. Die Drei- bis Sechsjährigen wechseln in den Wald. 40 Kinder sind aufgeteilt auf zwei altersgemischte Gruppen mit insgesamt neun Erziehern auf ein Gelände nahe der Walderholung Speyer. Dort stehen für sie zwei Bauwagen, die als Basis für Waldausflüge dienen. In der Küche wird in Bioqualität frisch und vegetarisch gekocht. Die Trägerschaft liegt in der Hand der Eltern. Alles wird von den Eltern organisiert und gestemmt. Es gibt kein festgelegtes Pädagogik-Konzept, sondern eine Art pädagogischen „Werkzeugkasten“, aus dem man das Beste für das jeweilige Kind heraushole. „Wir sind kein exklusiver Verein“, betont Glatzle. „Jeder darf sich bewerben. Wir haben alle Gesellschaftsschichten.“