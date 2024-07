Die Außenstelle Dudenhofen der Kfz-Zulassungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises ist ab Montag, 12. August, bis auf Weiteres geschlossen. Wie die Kreisverwaltung und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen in einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren, würden alle bereits vereinbarten Termine auf die Hauptstelle in Ludwigshafen umgebucht und die betroffenen Bürger informiert. Grund für die Schließung seien organisatorische und personelle Veränderungen. Diese machten den Schritt nötig. „Perspektivisch streben der Rhein-Pfalz-Kreis und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen an, den Service in Dudenhofen wieder anbieten zur können“, kündigen Kreis und VG in ihrer Mitteilung an. Die Zulassungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises kämpft seit längerem mit Personalproblemen.