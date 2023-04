Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie es mit dem Kaufhof am Altpörtel weitergeht, ist nach wie vor ungewiss. Doch nach dem Gespräch der beiden CDU-Abgeordneten Michael Wagner und Johannes Steiniger mit der Kaufhof-Zentrale scheint die Zukunft nicht mehr ganz so düster. Auch die Stadtverwaltung ist jetzt gefordert.

Noch hängen dunkle Wolken über der Zukunft der Kaufhof-Filiale in Speyer, doch zum Jahresende gibt es einer ersten kleinen Lichtblick: Was den Erhalt des Standorts am Altpörtel angehe,