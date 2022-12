Die positiven Gespräche mit der Kaufhof-Zentrale sind ein Lichtblick, nicht mehr. Nun müssen Taten folgen – und neue Ideen.

Was mit dem Kaufhof am Altpörtel geschieht, ist ungewiss, doch gibt es immerhin Anzeichen, dass die Konzernspitze am Standort Speyer festhält. Das ist ermutigend, wenngleich erst in Wochen feststehen wird, wohin die Reise geht. Klar ist: Es wird sich auch im Fall des Kaufhof-Erhalts einiges ändern müssen. Preisliche Mittelklasse-Sortimente von der Stange, feilgeboten im Chic der 1960er-Jahre, sind schwerlich mit heutigen Kundenerwartungen nach Einkaufserlebnis und besonderen Waren zu vereinbaren. Soll das Kaufhaus als Konzept überleben, muss es sich neu erfinden. Nicht nur in Speyer.