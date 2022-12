Die Speyerer Niederlassung des Handelsunternehmens Galeria Karstadt Kaufhof hat eine Vorgeschichte. Nimmt sie doch auf dem Grundstück Maximilian-/Heydenreichstraße seit den späten 1950ern nacheinander den Platz der im zwölften Jahrhundert erbauten und bei der Stadtverwüstung 1689 zerstörten Jakobskirche ein. 1837 folgte eine Synagoge, 1941 ein städtischer Platz mit Grünanlage und danach der Kaufhäuser Anker und Wohlwert EHP.

Das am 24. November 1837 und am 27. April 1866 nach einer Erweiterung nochmals eingeweihte jüdische Gotteshaus wurde 1938 während des Novemberpogroms der Nationalsozialisten ausgeplündert und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Reste wurden abgerissen. Diese seit Ende des elften Jahrhunderts dritte Synagoge – ihre Nachfolgerin ist seit 2011 „Beith Shalom“ am Weidenberg – lehnte sich an das Anwesen des Küfers August Burdy. Dieses Haus wurde 1914 nach einem Brand abgetragen.