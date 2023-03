Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass der Kaufhof am Altpörtel seine Pforten nicht schließen muss, sorgt in Speyer für Erleichterung und Freude. Und manch einer wagt schon einen optimistischen Blick in die Zukunft. Dabei geht die Arbeit jetzt erst los, mahnen kritische Stimmen.

Peter Bödeker ist ein riesengroßer Stein vom Herzen geplumpst, als er am frühen Montagnachmittag die frohe Kunde vernahm: Der Kaufhof bleibt in der Domstadt.