Die monatelange Hängepartie um die Zukunft des Handelskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof ist offenbar beendet. Am Montag legte das Unternehmen eine Liste vor, welche und wie viele Standorte geschlossen werden sollen. Die gute Nachricht: Mit Speyer bleibt die einzige verbliebene Filiale in der Pfalz erhalten. In der Kurpfalz jedoch muss ein traditionsreiches Kaufhaus dichtmachen.

Für die einen war es eine Schreckensnachricht, für die anderen eine frohe Botschaft: Am Montag hat der Galeria-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz eine Liste jener Kaufhof-Standorte vorgelegt,