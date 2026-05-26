Die Stadt will ihre Bürger besser für Notlagen vorbereiten und lädt am Freitag, 12. Juni, zu einem Bevölkerungsschutztag in die Stadthalle ein. Der wird vielfältig.

Worum geht es?

Krieg in der Ukraine, Stromausfall in Berlin oder die Flut im Ahrtal: Beispiele für Katastrophen und Notlagen gibt es genug. Die Stadt Speyer rückt bei ihrem ersten Bevölkerungsschutztag Zivil- und Katastrophenschutz in den Mittelpunkt. Beide Bereiche hätten einige Schnittmengen, stießen allerdings auch an ihre Grenzen, sagte der städtische Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann. Es sei wichtig, dass sich Menschen im Notfall auch selbst helfen können: „Wir müssen es den Leuten näherbringen“, so Eymann. Dafür sei der Bevölkerungsschutztag ins Leben gerufen worden. Ziel sei es, „die Bevölkerung zu aktivieren und zu sensibilisieren“, ergänzte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). In diesem Jahr stehe das Thema insgesamt im Fokus. Bei der einen Veranstaltung soll es aber nicht bleiben. In den kommenden Jahren seien Schwerpunkte wie zum Beispiel Hochwasserschutz denkbar.

Welche Akteure beteiligen sich?

Es sei gelungen, „16 starke Partner“ für den 12. Juni zu gewinnen, erklärte Eymann. Mit dabei sei unter anderem die gesamte Blaulichtfamilie von Polizei, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Feuerwehr. Der Landesfeuerwehrverband mache mit seinem Infomobil vor der Stadthalle Halt. Die beiden Speyerer Krankenhäuser und Vertreter von Apotheken informierten beispielsweise über Medikamentenvorsorge, die Stadtwerke über die Energieversorgung im Ernstfall, das Tiefbauamt über den Hochwasserschutz. Vormittags sollen gezielt Schulklassen angesprochen werden, prinzipiell sei die Veranstaltung von 8 bis 18 Uhr aber für alle interessierten Bürger kostenlos zugänglich.

Wie wahrscheinlich sind Notlagen in Speyer?

„Das Potenzial in Speyer ist da“, sagt Eymann. Die Stadt habe mehrere Störfallbetriebe, Bundes- und Landesbehörden, einen Flugplatz, den Rhein oder die Autobahn, die betroffen sein könnten. Die städtischen IT-Systeme verzeichnen nach Angaben der Verwaltung pro Tag rund 50.000 Angriffsversuche. Auch Naturereignisse wie Hochwasser oder Starkregen können drohen. Nicht zuletzt sei der Umgang mit den Gefahren von Hitze bedeutsam, ergänzte Seiler.

Wie bereitet sich die Stadt selbst auf Notlagen vor?

„Wir sind gut aufgestellt“, so Eymann. Entsprechende Stellen seien besetzt und befassten sich mit zahlreichen Fragen des Katastrophenschutzes wie der Suche nach Schutzräumen. Außerdem sei das städtische Sirenennetz nie zurückgebaut worden. Nach der Ahrtal-Flut 2021 sei die Bedeutung der Anlagen wieder stärker in den Fokus gerückt. Die analogen Sirenen seien voll funktionsfähig, was regelmäßig bei den Warntagen getestet wird. Als sich neue Fördertöpfe auftaten, habe die Stadt „die Gelegenheit beim Schopf gepackt“ und neue digitale Sirenen angeschafft. Beim nächsten Warntag würden statt der analogen diese getestet. Sie gelten dank integrierter Akkus als sehr zuverlässig – etwa bei einem Stromausfall. Allerdings seien sie auch leiser als die analogen Pendants, die als Reserve weiter behalten würden. Zusätzlich komme es ohnehin auf den Warnmittel-Mix an, zu dem etwa auch Alarmierungen über Warn-Apps, Radio oder den Mobilfunk zählten. Das modulare Warnsystem (MoWas) verfüge über mehrere Stufen, die niedrigste sei in diesem Jahr schon dreimal ausgelöst worden: zum Beispiel beim Brand in der Gutenbergstraße am Neujahrstag.

Wie sollten Bürger für den Notfall vorsorgen?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät zu einem Vorrat, der möglichst zehn Tage halten soll. Nahrungsmittel sollten haltbar sein und möglichst nicht mehr oder nur kurz gekocht werden müssen. Ein solcher Vorrat könne auf einmal oder „lebend“ angelegt werden, indem zum Beispiel ein bis zwei Packungen Nudeln pro Einkauf mehr mitgenommen werden, als gerade im Alltag benötigt würden. Ein erwachsener Mensch brauche zudem mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag. Zusätzlich sollte ein halber Liter fürs Kochen eingeplant werden. Die Stadt hat 20.000 Broschüren des Amtes mit hilfreichen Informationen geordert, die an die Speyerer Haushalte verteilt werden sollen. Wichtig ist den städtischen Verantwortlichen zudem Menschlichkeit: der Blick zu Nachbarn, die möglicherweise Hilfe brauchen.