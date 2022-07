Der Bahnübergang Schützenstraße ist ein Problem, für das noch Lösungsideen fehlen.

Es ist Jahrzehnte her, dass laut davon geträumt wurde, die Gleise in der Schützenstraße für den Autoverkehr zu untertunneln. So etwas ist heute nochmals unrealistischer und unfinanzierbarer als damals. Der Verkehr – und damit die Probleme – weiten sich jedoch aus. Momentan muss die Schützenstraße mal eben die Belastung der gesperrten Oberen Langgasse „mitverkraften“. Für die Zukunft werden Auswirkungen erwartet, wenn es eine Teil-Sperrung der Gilgenstraße geben könnte oder wenn in der Nähe tatsächlich einmal ein Bahnhaltepunkt Süd errichtet würde.

Insofern: Jede Sekunde, in der keine Autos halten müssen und keine Abgase anfallen, hilft. Schade, dass der Bahnübergang-Umbau daran nichts verbessert.