Nach dem erfolgreichen Testlauf im vergangenen Jahr will die Japan-Messe NonkiCon in diesem Sommer in ihrem größeren, ursprünglich geplanten Format in die Stadthalle zurückkehren. Wie Martin Moser, Vorstand der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Vorderpfalz (DJG), mitteilt, wird die Messe in diesem Jahr auf das Wochenende des 24. und 25. Juni fallen.

Geplant seien unter anderem eine Kimono-Modenschau, eine Bonsai-Ausstellung, Kampfsport, Kalligraphie und Ikebana, sowie ein japanisches Fürstenzelt mit vier Samurai in ihrer Rüstung. Neben diesen traditionellen Aspekten, soll auch die Popkultur nicht zu kurz kommen. Angekündigt sind bisher ein Manga-Zeichenwettbewerb, eine Live-Schaltung zu Musikern in Japan, Videospiele, Cosplay und Zeichenvorführungen durch bekannte japanische und lokale Manga-Künstler. Zudem ist die Vorführung eines Anime-Films, also japanischer Zeichentrick, geplant. Der Online-Ticketverkauf ist bereits gestartet. Informationen zu Ticket-Angeboten und Preisen gibt es auf der Internetseite www.nonki-con.de.