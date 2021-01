438 Leserinnen und Leser haben sich am RHEINPFALZ-Jahresrätsel beteiligt. 172 davon haben alle 40 Fragen zu Themen des Jahres 2020 in Speyer und Umland richtig beantwortet. Am Montagwurden die Sieger ausgelost. Die Glücksgöttin hat es mit der Hauptgewinnerin gut gemeint.

„Ich bin sprachlos“, verkündete Lieselotte Skade. „Irre, irre, irre“, murmelte sie dann noch am RHEINPFALZ-Telefon. Die Speyererin hat den Hauptpreis beim Jahresrätsel gewonnen: 300 Euro, die die Sparkasse Vorderpfalz zur Verfügung gestellt hat. Verdient hat Skade diese aus gleich mehreren Gründen: Erstens hat sie vorher „noch nie etwas gewonnen“, wie sie beteuerte, zweitens hat sie richtig viel Mühe investiert und mindestens zwei Mittage recherchiert, um alle Antworten auf die 40 Jahresrätsel-Fragen zu finden. Ihr Geheimrezept dabei angesichts eines fehlenden Zugangs zum Digitalarchiv der RHEINPFALZ: „Amtsblätter“. Einen dritten Grund verschweigt sie nicht: Das neue Jahr hat für sie nicht gut begonnen. Nach einem Unfall mit Handfraktur steht ihr noch eine Operation bevor.

Die zweiten und dritten Preise sind je 250 Euro wert: ein Geldpreis der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz, der an die Schwegenheimerin Heike Rönicke geht, sowie ein Rundflug über die Kurpfalz, gestiftet von der Flugplatz-Betreibergesellschaft FSL. Diesen hat Gerhard Heinrich aus Römerberg gewonnen, der schon mal vorsichtig anfragte, ob er ihn in seiner Familie weiterreichen dürfe. „Eigentlich habe ich Flugangst.“ Er darf! Heinrich betont, als regelmäßiger Leser der RHEINPFALZ mit den 40 Fragen „keine großen Probleme“ gehabt zu haben.

Blind ausgelost

Die drei Hauptgewinner wurden von Andrea Poser und Anna Warczok aus der Redaktion blind unter den 172 perfekten Zuschriften ausgelost. 91 Teilnehmer sind mit einer falschen Antwort knapp an der Gewinnchance vorbeigeschrammt, in 107 Fällen gab es zwei Fehler, wenige Male ging es auf bis zu zwölf Fehler nach oben. Am fehleranfälligsten erwiesen sich dabei die Fragen 4, 9, 21 und 25, so Redaktionsassistentin Andrea Poser, die alle Karten ausgewertet hat. Wie der junge Kartfahrer heißt, wo Speyer eine Partnerstadt sucht, wo das THW neu bauen will und wie die Grünen-Sprecher heißen, steht – wie alle anderen richtigen Antworten – hier.

Die Gewinner – bis auf die Geldpreise – können ihre Belohnungen in den nächsten Tagen in der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Speyer, Heydenreichstraße 8, abholen. Geöffnet ist montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Beim Betreten der Räume bitte Mund-Nase-Bedeckung tragen. Vielen Dank!

Die Gewinner

1. Geldpreis 300 Euro (zur Verfügung gestellt von der Sparkasse Vorderpfalz): Lieselotte Skade, Speyer; 2. Geldpreis 250 Euro (Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz): Heike Rönicke (Schwegenheim); 3. Rundflug über die Kurpfalz im Wert von 250 Euro (Flugplatzbetreiber FSL GmbH): Gerhard Heinrich (Römerberg); 4.-13. je ein RHEINPFALZ-Badetuch „Uffbasse“: Beate Merl, Beate Horn, Marion Vollmer, Christine Bettag, Agnes Jakli (alle Speyer), Günter Knuth, Nikolai Stix (beide Römerberg), Karl-Heinz Schreiner, Nadine Ohnheiser (beide Harthausen), Rebecca Zimmermann (Dudenhofen); 14.-23. je ein Buch über die Schraudolph-Domfresken: Betty Egelhof, Christian Lied, Michael Roth, Birgit Bader, Nadine Sohn, Willi Hoffmann (alle Speyer), Kathrin Sauer (Mannheim), Albert Wühl, Hedwig Kempf (beide Römerberg), Sabine Ackermann (Otterstadt); 24.-25. je zwei Freikarten für das Sealife: Charlotte Zech (Speyer), Christine Knecht (Waldsee); 26. ein Speyer-Kalender der Stadt: Björn Heinrich (Harthausen); 27. ein Kalender der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH: Margot Hufft (Römerberg); 28.-30. je ein „Grüffelo“-Paket des Historischen Museums mit Buch und Plüschtier: Jeanette Ohl, Hilde Berger (beide Speyer), Giselle Decker (Mannheim); 31.-32. je ein Roman „Der Medicus“ mit Stofftasche, gestiftet vom Historischen Museum: Walter Schwanse (Waldsee), Klaus Beyerle (Römerberg); 33.-42. je ein RHEINPFALZ-Kaffeebecher „75. Jubiläum“: Martha Mayer, Ulrike Simon, Christiane Dreißigacker, Petra Spoden, Sarah Bader (alle Speyer), Anton Hauck, Jutta Sauer (beide Römerberg), Susanne Haag (Schwegenheim), Hannah Benz (Schifferstadt), Ina Reichart (Dudenhofen); 43-48. je ein Tankgutschein im Wert von zehn Euro: Pascal David (Speyer), Martin Weber, Savina Weickenmeier (beide Römerberg), Jeannine Masjedi (Schwegenheim), Paul Warmbrunn (Otterstadt), Ina Heck (Harthausen); 49. zwei CDs und ein Museumsführer des Technik-Museums: Denise Lochner (Speyer); 50. eine CD und ein Museumsführer des Technik-Museums: Roland Müller (Otterstadt).