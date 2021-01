Am Wochenende war Einsendeschluss, am Montag wurden die Gewinner des Jahresrätsels 2020 der Lokalredaktion Speyer bestimmt. 172 von 438 Teilnehmern hatten alles richtig. 50 Preise gab es zu gewinnen. Hier die Auflösung:

1. In Speyer hat ein Gastronom zusammen mit dem Verpächter eine Weinstube zu einem neuen Lokal umgebaut. Dessen Name ist eine Hommage an seinen Vater. Wie heißt es?

b) Sux

2. Welche „markanten Orientierungspunkte“ im Speyerer Umland sind in diesem Jahr innerhalb von wenigen Sekunden verschwunden?

a) Kühltürme des Atomkraftwerks in Philippsburg

3. Welcher Speyerer Künstler wurde 2020 nicht 80 Jahre alt?

c) Eberhard Spitzer

4. Welcher junge Mechtersheimer sorgt im Kartsport für Furore?

b) Niklas Cassarino

5. Am Flugplatz Speyer und in der Flugplatzbetreibergesellschaft FSL GmbH tut sich viel Neues. Welche Veränderung ist beschlossen worden?

a) fünf neue Gesellschafter

6. Wie heißt der Nachfolger von Pfarrer Josef Metzinger in der Pfarrei Hl. Hildegard Römerberg-Dudenhofen?

c) Jens Henning

7. Welches Stück spielte 2020 das Zimmertheater Speyer?

b) Gut gegen Nordwind

8. In welche Spielklasse haben sich die Handballmänner der HSG Lingenfeld/Schwegenheim zurückgezogen?

a) A-Klasse

9. Die Stadt Speyer wollte in diesem Jahr Beziehungen in eine weitere potenzielle Partnerstadt starten. Eine erste Reise dorthin war geplant. Das Coronavirus hat sie unmöglich gemacht. Wo liegt diese Stadt?

c) in Großbritannien

10. Welches Bauwerk in Lingenfeld war fast ein Jahr gesperrt und wurde im August wieder eröffnet?

a) Fußgänger- und Radfahrerbrücke

11. Die Staatsphilharmonie spielte beim Musikfest „Appalachian Spring“ welches Komponisten aus den USA?

a) Aaron Copland

12. Wie heißt jetzt die Vereinszeitschrift von TuRa Otterstadt?

a) TuRa News

13. Am 24. Juni 2020 wurde der verstorbene ehemalige Bischof Anton Schlembach im Speyerer Dom beigesetzt. Wie viele seiner Amtsvorgänger fanden laut Bistum bereits ihre letzte Ruhestätte in der Kathedrale?

c) mehr als 40

14. Wo ist Störchin Thilo, die auf dem Otterstadter Schuldach geboren wurde, in diesem Jahr gestorben?

b) in Spanien

15. Wer moderierte in Speyer die digitale Kulturnacht, genauer, was ist dessen „Nickname“?

c) Hering

16. Wie ging das Damen-Volleyball-Oberligaspiel TSV Speyer gegen TuS Heiligenstein aus?

c) 3:1 für Heiligenstein

17. Welches historische Teil aus alter Zeit wollen die Betreiber prominent in die Bar des neuen Hotels Amedia Plaza in der Postgalerie integrieren?

c) alte Eingangstür

18. Welche Entscheidung hat Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) aufgrund der Arbeitsbelastung im Amt getroffen?

c) Er gab seinen Hauptberuf bei der BASF auf.

19. Wie alt wird das Purrmann-Haus als Museum in diesem Jahr?

c) 30 Jahre

20. Welche große Rad-Rundfahrt hat der Dudenhöfer Profi Martin Salmon bestritten?

b) Vuelta a Espana

21. An welche Firma grenzt das Gelände an, das die Stadt Speyer dem Technischen Hilfswerk für einen Umzug zur Verfügung stellen möchte?

a) Löser

22. Wem hat Schwegenheims Ortsgemeinderat im Juni die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde aberkannt?

a) Adolf Hitler

23. Für welchen Wallfahrtsort schrieb Haydn die Messe, die im Abschlusskonzert der Dommusiktage erklang?

b) Mariazell

24. Welche Olympiasiegerin hat einen Kurs beim Reitclub Speyer geleitet?

a) Ulla Salzgeber

25. Wechsel an der Spitze der grünen Stadtratsfraktion in Speyer. Wie die neue Vorsitzende ist auch ihr Vater in der Fraktion. Wie heißen sie?

c) Heller und Jaberg

26. Was hat den Landwirten rund um Speyer aufgrund der Corona-Beschränkungen 2020 gefehlt?

b) Erntehelfer

27. Ein in Otterstadt lebender Musiker engagiert sich bei der Ludwigshafener Staatsphilharmonie für die Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche. Wie heißt er?

c) Jochen Keller

28. Was hat der Fußballverein Hanhofen wieder angemeldet?

a) Frauen-Mannschaft

29. Direkt am Viadukt in der Bahnhofstraße ist ein Hotel speziell für Langzeitgäste eröffnet worden. Wie schreiben die Eigentümer dessen Namen?

c) GuestHouse

30. Wer im Landkreis Germersheim Plastik in die Biotonne wirft, wird verwarnt. Was machen die Kontrolleure?

a) Sie verteilen gelbe und rote Karten als Hinweis-Sticker.

31. Welche Gruppe spielte bei „Kultur goes Paradise“?

a) Gelt et Nelt

32. Welche Aufgabe hat der Waldseer Peter Aures niedergelegt?

a) Organisation Rheinauen-Volkslauf

33. Lange wurde diskutiert, jetzt ist klar, wer ins „Tor zur Pfalz“ in der Maximilianstraße einzieht – n