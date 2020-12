Generalprobe gelungen: Der Probelauf im Corona-Impfzentrum Stadthalle am Montagnachmittag war ein Erfolg. „Wir konnten, und das ist sicherlich die wichtigste Erkenntnis, feststellen, dass wir im Ernstfall schon morgen bereit wären, mit Impfungen zu beginnen. Die Peripherie steht, der Ablauf passt grundsätzlich und das Team ist motiviert“, sagte Koordinator Peter Eymann am Montagabend auf Anfrage. Wie erwartet, seien im Probedurchgang mehrere kleinere Punkte aufgefallen, die alle notiert wurden und verbessert würden.

„Das fängt an bei weiteren Bodenmarkierungen im Innenbereich, die wir aufbringen werden. Es geht weiter mit Kopfhörern, die wir besorgen wollen, damit die Gruppenaufklärung ohne störende Geräuschkulisse des Foyers stattfinden kann, und besseren Stühlen, mit denen wir die Impfkabinen ausstatten wollen, die eine Lehne haben, sodass man beim Impfen den Arm ablegen kann.“ Eymann wird laut Stadtsprecherin Lisa Eschenbach dem Land Einsatzbereitschaft melden. Am Dienstag übergebe er die weitere Koordination an die Kolleginnen Birgit Walther und Heidi Jester. Wann geimpft werden kann, stehe noch nicht fest. „Das Land hat verlauten lassen, dass es zwischen den Jahren losgehen könnte “, sagte die Stadtsprecherin. Termine sollen über eine Hotline des Landes vergeben werden. „Die Nummer ist noch nicht bekannt. Es können keine Termine bei uns vereinbart werden“.

