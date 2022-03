Das „Clyne“ ist als einziges Restaurant in Speyer und direktem Umland in der kürzlich erschienen neuen Auflage des Feinschmecker-Führers „Guide Michelin“ enthalten.

Das Speiselokal in der Großen Greifengasse von Küchenchef Falk Lindhammer darf sich wie in den Jahren zuvor über eine Erwähnung freuen. Damit werden empfehlenswerte Restaurants bedacht. Sie ist unterhalb der Michelin-Sterne angesiedelt. „Für uns ist der Michelin-Führer wichtig“, sagt auf Anfrage Bärbel Lindhammer, im Betrieb tätige Gattin des Inhabers. „Wer gutes Essen such, nutzt einen Führer.“ Die Erwähnung, aber auch andere Auftritte in Feinschmecker-Medien seien eine „Ehre“, aber längst nicht für alle Kunden entscheidend.

Das 2011 eröffnete Lokal mit nur zwölf Sitzplätzen überzeugt laut Guide Michelin mit „regionaler, mediterraner und klassischer“ Küche und herzlichem Service. Lindhammer berichtet von guten Geschäften in der Corona-Phase, auch weil die treuen Gäste gerne auf die Mitnahme-Angebote eingegangen seien. Unter den Kunden aus Speyer selbst seien auffallend viele Zugezogene.