Unbekannte haben in Speyer einer 64-jährigen Frau die Goldkette gestohlen, meldet die Polizei. Die Tat ereignete sich bereits am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Waldseer Straße nahe der Kreuzung zur Spaldinger Straße. Eine Frau sprach die Passantin aus einem schwarzen SUV heraus an und wollte ihr eine Kette umlegen; dabei ließ sie eine weitere Kette fallen. Die 64-Jährige hob diese auf und bemerkte dann, dass ihre eigene Kette im Wert eines vierstelligen Betrags fehlte. Der schwarze SUV flüchtete in unbekannte Richtung. Ob es einen Zusammenhang zu weiteren Trickdiebstählen gibt, prüften die Ermittler. Zeugenhinweise zum Diebstahl, zum Fahrzeug oder zu den Insassen nimmt die Polizei Speyer entgegen: Telefon 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.