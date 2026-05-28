Unbekannte haben in Ludwigshafen, Bobenheim-Roxheim, Speyer und Dannstadt-Schauernheim Goldketten gestohlen. Nach Angaben der Polizei sprachen die Täter am Mittwoch tagsüber Passanten an, meist mit einer Frage nach dem Weg, zeigten sich danach übertrieben dankbar und legten den Helfenden Modeschmuck um Hals oder Hände, während sie unbemerkt deren echte Ketten austauschten. Die vier Taten ereigneten sich zwischen 10.15 Uhr und 18.30 Uhr an der Wormser Landstraße/Friedhof in Bobenheim-Roxheim (gegen 10.15 Uhr), an der Sudermannstraße/Ecke Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen (gegen 12.45 Uhr), am Hauptbahnhof in Speyer (gegen 14.25 Uhr) sowie an der Kurpfalzstraße/Ecke Haardtstraße in Dannstadt-Schauernheim (gegen 18.30 Uhr). Nach Zeugenangaben fuhren die Täter in Dannstadt-Schauernheim in einem dunklen Kombi, möglicherweise Mercedes oder Audi, in Speyer in einem blauen Kleinwagen; am Steuer saß jeweils ein Mann. Die Täterin hatte demnach dunkles Haar, in zwei Fällen beschrieben Zeugen mehrere auffällige Goldzähne. Ob es sich um dieselbe Frau handelte, steht laut Polizei nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelte und bittet um Hinweise: Telefon 0621 96323312 oder KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.