Der Kunsthandwerkermarkt im Kulturhof Flachsgasse und Rathaus-Innenhof steht seit Jahren in der Adventszeit für besondere Kleinode in nicht alltäglicher Atmosphäre. Zum Abschluss der Veranstaltung, die an vier Wochenenden den Weihnachtsmarkt begleitet, gab es von Anbietern auffällig viel Kritik.

„Der Geheimtipp ist in diesem Jahr so geheim, dass ihn keiner findet.“ Karl-Heinz Mayer, Seifenhersteller aus Waldsee, macht seinem Ärger über die für ihn unzureichende