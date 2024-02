Ein Schotter-Problem gibt’s auch an anderer Stelle in Speyer: Der Weg am Woogbach zwischen Speyer und Dudenhofen sei „seit Langem in keinem guten Zustand“, kritisiert Anwohnerin Ursula Dislich. Besonders im Speyerer Abschnitt sei der Bodenbelag mangelhaft. Über einige Meter verteilt gebe es eine Vielzahl an unterschiedlich hohen Steinen, die das Laufen und das Radfahren erschwerten.

Es ist nicht die erste Klage, die Dislich dazu führt. Die RHEINPFALZ hatte darüber schon in der Vergangenheit berichtet und die Stadtverwaltung reagiert – zumindest teilweise, wie Dislich sagt. Die Schlaglöcher auf dem Speyerer Teil des Weges seien „bis zur Brücke am Schützenhaus“ zugeschüttet worden. Aber: „Auf dem gesamten weiteren Stück bis zum Grenzstein Dudenhofen wurde nichts gemacht“, berichtet die Rentnerin. Sie sieht in zahlreichen scharfkantigen Steinen, die aus dem Boden herausragen, die größte Gefahr. Vor allem gefährlich sei der schlechte Belag für Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder auf den Rollator angewiesen sind.