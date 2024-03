Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Ibiza-Kurzurlaub in der Pfalz – das verspricht die neue Café-Kitchen-Bar Cozy im Industriehof Speyer. Was die Gäste hier erwartet und was von den Vorgängern geblieben ist, haben Betreiber Volker Hess und seine Frau Sandra kurz vor der Eröffnung verraten.

Steinwände, Baststühle und geflochtene Wanddekorationen: Wer das Cozy betritt, fühlt sich direkt auf eine Balearen-Insel in eine Strandbar versetzt. Das soll auch so sein. „Wir