Belastbare Aussagen zur Zukunft des Kaufhofs am Altpörtel erhoffen sich der Landtagsabgeordnete Michael Wagner und der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger von einem Gespräch mit dem Vorstand des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK). Die beiden CDU-Politiker hatten sich Anfang November mit dem Appell, die Speyerer Filiale nicht zu schließen, an die Konzernspitze in Essen gewandt. Mit der Schließung würden viele Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren, der Innenstadt drohe der Verlust eines „Kunden-Magneten“. Nun soll am 29. Dezember ein Gespräch Wagners und Steinigers mit dem GKK-Vorstandsvorsitzenden Miguel Müllenbach stattfinden. Daran teilnehmen soll dem Vernehmen nach auch der Manager, der die Umbauprojekte bei GKK leitet. Das könnte als Hinweis gewertet werden, dass sich der Konzern nicht vom Standort Speyer verabschieden, sondern vielmehr in die Neugestaltung des Warenhauses investieren will. Verbürgt ist das Interesse des Online-Versandhändlers buero.de an der Speyerer Filiale.