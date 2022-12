Der Bürobedarfsanbieter buero.de treibt seine Pläne zur Übernahme von 47 Kaufhof-Filialen, darunter diejenige in Speyer, voran. Nachdem der Online-Versandhandel aus Detmold vor Kurzem die Marke „Schön hier“ vorgestellt hat, unter der auch die Speyerer Niederlassung firmieren soll, hat er nun auch das zugehörige Logo präsentiert.

Der teilweise gefettete, teilweise geschwungene Schriftzug „Schön hier“ soll demnach „für den Aufbruch stehen, den buero.de an den 47 Standorten anstrebt“, teilt das Unternehmen mit – ungeachtet der Tatsache, dass bisher gar nicht klar ist, ob buero.de im laufenden Insolvenzverfahren des Warenhauskonzerns Galeria Kaufhof Karstadt (GKK) überhaupt zum Zuge kommt. Bisher ebenfalls unklar ist, ob die Niederlassung am Altpörtel zur Disposition steht. In der Vergangenheit war dies zumindest nicht der Fall.

Sollte buero.de den Zuschlag auch für Speyer erhalten, will das Unternehmen nach eigenen Angaben das Sortiment „anpassen und weiterentwickeln“. Die digitalen Lösungen rund um die Warenhäuser sollten völlig neu gestaltet werden. Markus Schön, Vorstandsvorsitzender des Online-Händlers, verspricht, zwischen fünf und zehn Prozent der Verkaufsfläche an den jeweiligen Standorten für regionale Angebote zu nutzen, um damit die „regionale Identifikation“ zu fördern. Über den Stand der Verhandlungen mit GKK machten beide Unternehmen keine Angaben.

