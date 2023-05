Nach dem dritten Einbruch binnen weniger Monate macht sich in der Grundschule im Speyerer Wohngebiet Vogelgesang ein mulmiges Gefühl im Kollegium und unter den Schülern breit. „Die Kinder bekommen es langsam mit der Angst zu tun“, sagt Schulleiterin Karina Kauf: „Und auch die Lehrer fühlen sich nicht mehr so sicher.“ Wer abends noch mal in die Schule müsse oder sich noch dort aufhalte, wolle nicht allein sein, berichtet Kauf. Am Wochenende waren erneut Unbekannte in das Gebäude eingedrungen. „Das war das dritte Mal in vielleicht grade mal einem halben Jahr“, sagt Kauf. Die Täter seien über den Schulhof gekommen, hätten die Fensterscheibe eines Klassenzimmers eingeschlagen und eine Bluetooth-Lautsprecherbox gestohlen. „Gezielt“, glaubt Kauf, denn sonst fehle nichts, und auch nur dieser Raum sei betreten worden. Das Problem sei, dass von Benutzern der Sportanlagen abends mitunter vergessen werde, das Tor abzuschließen. Seien die Eindringlinge aber erst einmal im Hof, könnten sie unbeobachtet walten. Sehr unschön sei gewesen, dass unzählige Glassplitter über den Schulbüchern und Unterlagen der Kinder verstreut gewesen seien, die mit großem Aufwand entfernt werden mussten. „Man muss jetzt vielleicht doch mal über eine Alarmanlage nachdenken“ sagt Kauf, die für die CDU im Stadtrat sitzt.

Lesen Sie hier mehr ...