Mehr als 100 weihnachtlich geschmückte Traktoren rollten am Samstagabend durch Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis. Mit ihrem fast zwei Kilometer langen Konvoi wollten die Landwirte den Menschen „einen Funken Hoffnung“ schenken – aber auch eine klare Botschaft überbringen.

Mit gut einer Stunde Verspätung kam der Lichterglanz von mehr als 100 Traktoren am Samstagabend in der Innenstadt an. Dort hatten sich frühzeitig eine Vielzahl Menschen eingefunden,