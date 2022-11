Die Aktion „ein Funken Hoffnung“ rollt am Samstag, 3. Dezember, ab 18.30 Uhr wieder durch die Domstadt und ihre Nachbargemeinden. Wie in den Vorjahren schmücken Landwirte aus der Region ihre Traktoren weihnachtlich und beleuchten sie, „um den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, wie Mitorganisator Sebastian Fischer vom Speyerer Thomashof sagt. Es geht allerdings noch um mehr.

„Die Produktionsbedingungen für die Landwirte haben sich in den vergangenen Jahren permanent verschlechtert“, sagt Fischer, immer neue Vorschriften und Verordnungen würden den Bauern das Leben schwer machen, Wettbewerber aus anderen Ländern hätten es häufig deutlich leichter. Dazu komme, dass auch für die Landwirte alles teurer werde, nicht nur die Energie – aber dass die Erzeugerpreise mit den steigenden Kosten nicht Schritt halten könnten. Das setze die mittelständischen Betriebe zunehmend unter Druck und führe dazu, dass viele Bauern ihre Höfe aufgeben würden.

Flagge zeigen und Spenden sammeln

„Mit unserer Fahrt wollen wir zeigen: Wir sind für euch da“, sagt Nebenerwerbslandwirt Fischer, „noch“. Gemeinsam mit seinen Berufskollegen will er mit der Karawane illuminierter Traktoren auch für regionale Produkte und einen Stopp der Flächenversiegelung werben: „Der Ukraine-Krieg zeigt, dass wir einen gewissen Grad an Selbstversorgung brauchen.“

An der rund 26 Kilometer langen Tour werden laut der Organisatoren vom Fuhr- und Ackerbauverein Speyer bis zu 110 Trecker teilnehmen. Los geht es um 16.30 Uhr am Schulzentrum in Schifferstadt, danach führt die Route über Waldsee und Otterstadt nach Speyer, wo der Konvoi voraussichtlich ab 18.30 Uhr eintreffen wird. Dann geht es über Waldseer Straße, Wormser Landstraße, Eselsdamm und Kipfelsau zum Domplatz. Danach über Große Himmelsgasse, und Hirschgraben zur Dudenhofener Straße und weiter in den Nachbarort, wo die Kolonne gegen 20.30 Uhr erwartet wird. Am Martinshof soll dann gegen 22 Uhr Schluss sein. Zuschauer sollten ausreichend Abstand zum Fahrbahnrand halten. Die Landwirte wollen mit ihrer Lichterfahrt auch Spenden sammeln, die dieses Jahr an die Lebenshilfe Germersheim und an die Kreißsaal-Ambulanz im Diakonissenkrankenhaus gehen.

Spendenkonto



Iban: DE51 5486 2500 0000 0505 20, BIC: GENODE61SUW bei VR Bank Südpfalz eG, Stichwort: „Ein Funken Hoffnung Tour 2022“