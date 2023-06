Geldsegen aus Berlin: Der Bundestag unterstützt die Restaurierungsarbeiten in der Dreifaltigkeitskirche mit 79.750 Euro. Das hat der rheinhessische Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin (FDP) am Montag mitgeteilt. In der Förderung über des Denkmalpflegeprogramm „national wertvolle Kulturdenkmäler“ sieht Höferlin „ein wichtiges Signal und Auszeichnung für die ganze Region“. Die Zusage aus der Bundeshauptstadt sei eine „wunderbare Nachricht“, sagte Pfarrerin Christine Gölzer auf Anfrage. Mit dem Geld solle ein Bauabschnitt angegangen werden, der bei der Innenrenovierung bisher noch fehlte: die Orgel und die dahinterliegenden Gemälde. Zuerst gehe es darum, die Bilder zu restaurieren sowie den Orgelprospekt, also die Schauseite des Kircheninstruments. Die eigentliche Orgel indes ist so marode, dass sie von Grund auf neu gebaut werden muss. Diese Aufgabe komme zu den Restaurierungsarbeiten hinzu, so Gölzer: „Dazu sind wir allerdings noch auf viele Spenden angewiesen.“ Sehr dankbar sei die Kirchengemeinde über die Zusage der Stadt, zehn Prozent der Kosten des Gesamtprojektes zu übernehmen. Ohne die staatlichen Hilfen „wäre das nicht zu stemmen“, sagte Gölzer.