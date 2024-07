Eine Beamtenbeleidigung, zwei Körperverletzungen, ein Auto beschädigt und Starkregen. So die Bilanz der Polizei nach dem ersten Tag des Stadtfestes in Zweibrücken. Wetterbedingt waren laut Polizei weniger Besucher gekommen als in den in den Vorjahren. Trotz des Wetters kam es zu mehreren Vorfällen. Zwei Personen wurden bei Körperverletzungen leicht verletzt.

In einem Fall beleidigte ein stark alkoholisierter 30-jähriger Mann die anwesenden Polizisten. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und es wurde eine Strafanzeige gestellt. Zunächst hielt er sich daran, tauchte jedoch etwa drei Stunden später wieder auf und wurde in Gewahrsam genommen.

Bowiemesser gefunden

Bei einer Kontrolle wurde bei einem polizeibekannten 19-jährigen Besucher ein beidseitig geschliffenes Bowiemesser gefunden und sichergestellt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Gegen 1 Uhr wurde ein geparkter PKW in der Hilgardstraße beschädigt. Der 20-jährige, alkoholisierte Täter wurde kurze Zeit später von der Polizei ermittelt und festgenommen. Kurz darauf kam es zu einer Körperverletzung, bei der ein 30-jähriger durch einen Faustschlag eines 36-jährigen im Gesicht stark verletzt wurde. Der verletzte Mann erhielt medizinische Behandlung, der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen.