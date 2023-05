Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch immer geht es nicht vorwärts mit den Orgel-Neubau in der Dreifaltigkeitskirche. Strittige Punkte gibt es zwischen Kirchengemeinde und den Experten im Amt für Kirchenmusik. Es fehlt am schlüssigen Konzept

Die Steinmeyer-Orgel in der Dreifaltigkeitskirche – sie ist jetzt so quasi Geschichte. Eine den Corona-Einschränken geschuldet überschaubare Gemeinde begleitete am Sonntag Cantate ihren