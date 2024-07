Am Wochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland stark bewölkt und regnerisch. Der Montag bringt vermehrt die Sonne zurück. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf bis zu 34 Grad an.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich für den Rest des Wochenendes auf starke Bewölkung und Regen einstellen. Erst im Laufe des Sonntags soll es langsam auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. In der Nacht zu Montag kann den Angaben zufolge stellenweise Nebel auftreten. Der Montagmorgen bringt aber sonniges, trockenes, nur zeitweise bewölktes Wetter in die beiden Bundesländer. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad an.

Auch für Dienstag prognostizieren die Meteorologen sonniges Wetter bei Höchstwerten zwischen 29 und 34 Grad. Aus Südost soll ein schwacher Wind wehen.