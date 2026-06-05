Die angekündigten Arbeiten zur Aufwertung des St.-Guido-Stifts-Platzes stehen kurz bevor. Den Auftakt macht laut Stadt eine Entsiegelung.

„Mitte Juni beginnen auf dem St.-Guido-Stifts-Platz die Arbeiten zur Entsiegelung und ökologischen Aufwertung des westlichen Teilbereichs“, teilt die Stadtverwaltung mit. Durch den Rückbau solle die stadtökologische Funktion des Platzes verbessert werden. Die bestehende wassergebundene Wegedecke werde auf einer Breite von rund drei Metern und einer Länge von etwa 70 Metern entfernt. An ihrer Stelle entstehe ein neuer Pflanzstreifen mit „vier Baumquartieren“ sowie weiteren Gehölzen und Stauden. Geplant sei, das Projekt nach rund drei Wochen Arbeit Ende Juni abzuschließen.

„Während der Bauzeit ist auf dem Platz mit vorübergehenden Einschränkungen zu rechnen“, so die Stadt. Einzelne Bereiche würden zeitweise abgesperrt. Den Umbau hat sie nach hartnäckiger Kritik an der Platzgestaltung von 2012 vorgeschlagen und mit einer Kampfmittelerkundung vorbereitet.