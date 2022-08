[Aktualisiert Freitag, 11 Uhr] In der Speyerer Innenstadt hat es am Donnerstagabend eine Gasexplosion gegeben, bei der vier Personen verletzt worden sind. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, erlitten ein 29-Jähriger sowie ein 36-Jähriger, die sich im Haus aufhielten, schwere Verletzungen. Auch eine 21-jährige Passantin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Eine 15-Jährige sei leicht verletzt worden. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um das unbewohnte ehemalige Stoffhaus Speyer in der Wormser Straße. Dort ist laut Feuerwehr unter anderem der Keller eingestürzt. Das Gas habe zwar abgestellt werden können, die Einsatzkräfte mussten aber noch restliche Gasvorkommen im Innern ausfindig machen. Eine Baufachberaterin des Technischen Hilfswerks (THW) prüfte die Statik. Nach Auskunft eines THW-Sprechers ist das Gebäude nicht einsturzgefährdet, die Fassade wurde vom Technischen Hilfswerk abgestützt.

Foto: crash24h

Die Gasexplosion könnte nach ersten Erkenntnissen durch Arbeiten in dem Haus verursacht worden sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Die Nachbarn der beiden umliegenden Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Die Wormser Straße war großräumig abgesperrt worden und bereits ab der Maximilianstraße nicht mehr zugängig. Eine Vielzahl an Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, Polizei, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten war vor Ort.

Foto: crash24h