Der Welterbetag am Sonntag, 7. Juni, ist in Speyer nicht nur in das Open-Air-Festival „Chai“ mit jüdischer Musik und Literatur eingebettet. Es gibt auch noch weitere Angebote.

1981 wurde der Dom in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen, 2021 folgte der Judenhof als Teil des seriellen jüdischen Erbes der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz. Mit besonderen Führungen und Konzerten laden am Sonntag Dom und Judenhof dazu ein, das Welterbe vor Ort zu erkunden. Erstmals bieten beide Stätten spezielle Kinderführungen an. Am Dom startet diese Führung um 14 Uhr und richtet sich an Kinder von sechs bis 13 Jahren mit jeweils einer Begleitperson. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 6 Euro. Am Judenhof startet um 15 Uhr eine Familienführung für Eltern und Kinder ab fünf Jahren. Tickets zu 7,50 Euro, ermäßigt 5 Euro, und 18 Euro für eine Familienkarte sind in der Tourist-Information erhältlich. Kinder bis zehn Jahre können kostenfrei teilnehmen. Für die jungen Besucherinnen und Besucher gibt es zudem das Angebot, sich mit einer Rallye auf Spurensuche durch beide Welterbestätten zu begeben. Diese kann individuell gestartet werden und beginnt entweder am Dom oder am SchUM-Gemeindezentrum.

Das Programm des Tages beginnt um 11 Uhr. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben dann die Möglichkeit, die Synagoge „Beith Shalom“ am Weidenberg 3 in einer Führung zu erkunden. Der Rundgang dauert rund eine Stunde, ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Wer sich vertieft dem jüdischen Erbe der SchUM-Städte widmen möchte, kann um 11 Uhr an einer Führung durch den Judenhof teilnehmen. Bis zu 25 Personen können bei diesem kostenpflichtigen Angebot dabei sein.

Dom blickt auf einzelne Kaiser

Am Dom wird es mit Blick auf das 2030 anstehende 1000-jährige Gründungsjubiläum Themenführungen zu den in der Kathedrale begrabenen Salier-Kaisern geben, die jeweils 45 Minuten dauern. Die Zeitreise reicht dabei von „Konrad II. – der Gründer“ um 11.30 Uhr, über „Heinrich III. – der Unterschätzte“ um 13 Uhr, hin zu „Heinrich IV. – der Canossa-Gänger“ um 14.30 Uhr bis zum Ende der Dynastie mit „Heinrich V. – der letzte Salier“ um 16 Uhr. Tickets sind am Veranstaltungstag in der Dom-Info erhältlich und kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Wie in den Vorjahren bietet der Dom wieder besondere Führungen zum Thema „Unesco-Welterbe“ an. Um 11.30 Uhr und um 14 Uhr wird nicht nur ein Augenmerk auf den Welterbetitel geworfen, sondern auch der ansonsten nicht zugängliche Dachstuhl besucht. Eineinhalb Stunden sollten hier eingeplant werden. Tickets zu 15 Euro sind am Welterbetag in der Dom-Info erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheitsgründen auf 15 Personen pro Führung begrenzt.

Doppeltes Welterbe

Die Führung „Doppeltes Welterbe in Speyer“ im Dom und Judenhof zeigt, wie eng deren Geschichte miteinander verknüpft ist. Nach einer Domführung geht es weiter zur mittelalterlichen Mikwe. Start ist um 13 Uhr an der Dom-Info, wo auch die Tickets zu 15 Euro erworben werden können. Alle Informationen und Veranstaltungen unter www.unesco-welterbetag.de.