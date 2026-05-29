Erinnerung braucht Orte – und Menschen, die sie lebendig halten. Mit „Chai – Zeit für Jüdische Kultur“ wird der Speyerer Judenhof zum Festival.

Vom 4. bis 7. Juni verwandelt sich der Judenhof erneut in einen Treffpunkt für Musik, Literatur und Begegnung. Das Festival schlägt einen Bogen von klassischen jüdischen Melodien bis hin zu modernen internationalen Einflüssen. „Mit Musikerinnen und Musikern aus Schweden, England und dem Iran wird das Festival 2026 noch internationaler und vielfältiger“, so Festivalleiter Matthias Nowack. Zu den besonderen Veranstaltungen zählt das eigens für das Festival entwickelte Programm „Im Dunkel ein Glanz, unverlöschlich“ der regional bekannten Künstler Hans-Jürgen Herschel und Lömsch Lehmann. Der musikalisch-literarische Abend folgt den Spuren jüdischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland und verbindet Texte, Musik und Erinnerungskultur zu einem eindrucksvollen Gesamtbild.

Das Festival versteht sich nicht nur als kulturelle Veranstaltungsreihe, sondern auch als Einladung zum Dialog. Musik und Literatur werden zu Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart sowie zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religionen und Generationen. Die historischen Stätten des Judenhofs sollen so auch emotional neu erfahrbar werden. Besucher aller Altersgruppen sind eingeladen, das mittelalterliche jüdische Gemeindezentrum zu entdecken und mit dem SchUM-Erbe in Kontakt zu treten.

Alle Veranstaltungen Open Air

Sämtliche Veranstaltungen sind als Open-Air-Konzerte unter dem Dach der Mikwe sowie auf der Wiese vor den mittelalterlichen Synagogenmauern geplant. Besonders am Abend entfaltet das Ensemble eine außergewöhnliche Atmosphäre. Bei ungünstiger Witterung stehen Regenalternativen zur Verfügung.

Der Festivalname „Chai“ stammt aus dem Hebräischen und bedeutet „Leben“ beziehungsweise „lebendig“. Das Symbol gilt in der jüdischen Kultur als Zeichen des Lebens und wird häufig als Glücksbringer getragen.

Folkadu feat. Yaser Bayat kommen mit „Jüdisch-persischen Begegnungen“ am 4. Juni um 19.30 Uhr. Ein Konzert wie eine Zeitreise – von den Gassen Jerusalems bis zu den Gärten Isfahans. Folkadu lässt jüdische Melodien in neuem Licht erklingen – mit Gesang, Oud, Akkordeon, Trompete und dem Klang des Schofars. Das Repertoire des Trios umfasst Lieder auf Hebräisch, Jiddisch und Ladino – Musik, die Brücken schlägt zwischen Orient und Okzident.

Balladen, die Grenzen unterwandern

Das schwedische Duo Shtoltse Lider kommt am 5. Juni um 19.30 Uhr. Es lässt fast vergessene Dichterinnen der jiddischen Blütezeit wieder erklingen. Jüdische Poesie neu erzählt. Die ätherische Stimme und das lebendige Klavierspiel von Ida Gillner treffen auf das leidenschaftliche, feinsinnige Geigenspiel von Livet Nord.

Am 6. Juni um 19.30 Uhr kommt Daniel Kahn wieder, mit Jake Shulman-Ment aus New York und wie im Mai mit Christian Dawid. In „Umru/Unrest“ verschmelzen Tradition und Rebellion. Es sind Balladen, die Grenzen unterwandern, Fahnen niederreißen, Unterdrückung beklagen und die Freiheit zelebrieren. Daniel Kahn erhebt die Stimme einer Diaspora, die sich weigert, zu verstummen. Mit Jake Shulman-Ment an der Violine und Christian Dawid an Klarinette, Saxofon und Percussion entsteht ein brodelndes Klanguniversum zwischen Melancholie und Aufbegehren.

Am Welterbetag, 7. Juni, ist tagsüber Familientag im Judenhof bei freiem Eintritt. Abends um 19.30 Uhr treten dann Hans-Jürgen Herschel und Lömsch Lehmann auf bei einem musikalisch-literarischen Streifzug, der die vielfältigen Spuren jüdischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller erkundet.

Info

Karten gibt es ab sofort bei allen Reservix-Stellen und in der Tourist-Info

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