Wer nach ihr welche Regierung führt, wird jetzt munter diskutiert. Klar ist: Angela Merkel hört nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin auf. Viele bedauern das – auch in Speyer. Sogar kommunale Vertreter des politischen Gegners finden positive Seiten an der CDU-Politikerin, die einige Mal dienstlich in Speyer war.

Bei Axel Wilke ist es kein Wunder, dass er von Angela Merkel schwärmt – führt er doch die CDU-Stadtratsfraktion in der Domstadt. „Für sie stand nie sie selbst im Mittelpunkt,