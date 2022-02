Die Mannheimer Firma 1000 Satellites eröffnet definitiv in diesem Jahr ein Coworking-Büro in der Stadt. Das hat eine Sprecherin bestätigt. Damit wächst die Konkurrenz.

„1000 Satellites plant, bald einen Satelliten Coworking Space in Speyer zu eröffnen“, hieß es im Frühjahr 2021 von Seiten der Firma, die ihren Sitz in Mannheim hat. Sie verdient ihr Geld damit, Gemeinschaftsbüros anzubieten, die von jedem gemietet werden können, der gerade entsprechenden Raum benötigt. In Wachenheim und Neustadt ist das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr mit diesem Angebot gestartet.

Um die Pläne für Speyer war es länger still, nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen. „Der Standort in Speyer wird sicher kommen“, bestätigte Melissa Sacher, Sprecherin des Unternehmens. Details könne man noch nicht veröffentlichen. Es solle aber bei der geplanten Eröffnung im Sommer bleiben.

Einige Konkurrenz

1000 Satellites ist aus dem Gründerzentrum der BASF hervorgegangen. Das Team zielt auf pendelnde Angestellte und selbstständige Personen ab und will bis 2023 mehrere Standorte im „Speckgürtel“ rund um Mannheim und Ludwigshafen anbieten. In Speyer gibt es solche Anbieter bereits: Die Consolvis GmbH ist seit 2019 mit Coworking-Räumen präsent, die Goodspaces GmbH bietet sie seit 2021 an. Gemeinschaftsbüros sollen auch in der sanierten Reithalle auf dem Normand-Gelände durch die Firma Regus entstehen.