Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Kurpfalzkaserne hat derzeit großen Anteil an den Corona-Neuinfektionen in Speyer. Die Lage verschärft sich. Folge: Die Einrichtung muss Afghanistan-Flüchtlinge abgeben.

Die US-Armee hat nach der Machtübernahme der Taliban mehr als 34.000 Afghanen zu ihrem Stützpunkt im pfälzischen Ramstein gebracht. Einige davon haben Asylanträge in Deutschland