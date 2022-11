15.000 jahrhundertealte Bücher, Handschriften und Pergamente der historischen Zweibrücker Herzogsbibliothek Bibliotheca Bipontina werden in diesen Tagen aus ihren Räumen im Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium geholt, weil es dort keine lagergerechte Klimaanlage gibt. Fachleute haben Schäden an den alten Buchbeständen entdeckt. Diese werden zurzeit verpackt und ins Landesbibliothekszentrum nach Speyer geschafft, wo die Bände gereinigt, restauriert und zur Rettung in einem klimatisierten Magazin eingelagert werden sollen. Nach zwei Jahren sollen die Bände nach Zweibrücken zurückkehren – aber an einen anderen Standort. Hier der ausführliche Bericht