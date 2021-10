Die Bürgerinitiative „Keine Landesgartenschau in Speyer 2027“ fordert die Stadtverwaltung Speyer auf, vorerst keine Verträge abzuschließen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, um die sich die Stadt bewirbt. Hintergrund ist das Bürgerbegehren dagegen, das die Initiative gestartet hat. Bis 16. Januar 2022 kann sie Unterschriften sammeln, um einen Bürgerentscheid darüber auszulösen. Die Verwaltung solle bis dahin auf Verträge verzichten, „um weiteren finanziellen Schaden von der Stadt abzuwenden“, so die von Volker Ziesling, Martin Hug und Andreas Wittig unterzeichnete Mitteilung. Sie haben darum auch in einem Schreiben an OB Stefanie Seiler (SPD) gebeten. Die Entscheidung, ob Speyer von Landesseite aus die Schau beheimaten darf, wird im März 2022 erwartet.