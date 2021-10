Die Bürgerinitiative (BI) „Keine Landesgartenschau in Speyer“, die sich im Juli in einer Online-Veranstaltung in Speyer gründete, hat in dieser Woche begonnen, Unterschriften in der Domstadt zu sammeln. Damit soll ein Bürgerbegehren angestrebt werden, das die Landesgartenschau in Speyer verhindern soll. Notwendig sind dafür laut BI-Sprecher und Stadtratsmitglied Volker Ziesling (Grüne) rund 2300 gültige Stimmen von Speyerern. Bis spätestens 16. Januar müssen die Unterschriftenlisten bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Die Stadt Speyer finalisiert derweil ihre Bewerbung für die Landesgartenschau, die am Freitag, 15. Oktober, in Mainz vorliegen muss. Die Entscheidung über den Zuschlag für die Veranstaltung im Jahr 2027 – unter anderem Neustadt und Mainz bewerben sich ebenfalls mit Konzepten – wird für März 2022 erwartet.