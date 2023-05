Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Tag vor seinem 28. Geburtstag soll ein afghanischer Asylsuchender in Speyer auf eine Jugendliche und deren Mutter eingestochen haben. Um beide zu töten, heimtückisch und aus Eifersucht, sagt die Staatsanwaltschaft. Der Mann selbst schweigt zum Prozessauftakt. Aber das wird wohl nicht so bleiben.

Sein Mandant werde sich weder zu seinem Lebenslauf noch zur Tat äußern, sagte Verteidiger Gert Heuer am Dienstagnachmittag vor der Ersten Großen Strafkammer des Frankenthaler Landgerichts