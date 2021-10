Der zweite Mieter des Neubaus auf dem früheren Bauhaus-Gelände an der Schifferstadter Straße steht fest: Der Restpostenmarkt Thomas Philipps zieht vom alten Standort Am Rabensteinerweg auf die neu geschaffene Teilfläche mit rund 2600 Quadratmeter Verkaufsfläche um. Das teilte Investor Bauhaus auf Anfrage mit. Am Rabensteinerweg werde ein Wohnbauprojekt vorbereitet, der bundesweit agierende Vollsortimenter habe deshalb eine neue Ladenfläche in ähnlichem Umfang gesucht, so ein Bauhaus-Sprecher auf Anfrage. Ein Heimtextilien-Markt, der zuvor interessiert gewesen war, war in der Corona-Krise abgesprungen.

Zweiter Mieter auf den rund 4000 Quadratmetern wird ein Rewe-Einkaufsmarkt. „Die Bauarbeiten schreiten gut voran“, so der Sprecher. Er könne jedoch noch nicht garantieren, dass die Fertigstellung und Eröffnung bis Ende dieses Jahres klappt. Der Zeitplan sei ambitioniert und hänge noch von Faktoren wie der Verkehrsinfrastruktur ab. Es gehe etwa darum, ob die Ampel auf der Schifferstadter Straße wieder mit der an der Wartturm-Kreuzung abgestimmt werde und wie der Parkplatz zugänglich sei. Spätestens Mitte Januar solle jedoch mit dem Verkauf begonnen werden.