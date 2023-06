Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Prozess gegen den aus dem Saarpfalzkreis stammenden 30-jährigen Krankenpfleger, dem die Anklage versuchter Mord an schwerstkranken Patienten in sechs Fällen von 2015 bis 2016 in den Kliniken in Völklingen und Homburg vorwirft, zerpflückte Verteidiger Olaf Möller die bereits vorgetragenen Gutachten einiger Mediziner.

Verteidiger Olaf Möller will, dass vom Saarbrücker Schwurgericht neue Gutachter bestellt werden. Mit seinen elf Beweisanträgen, die er am Montag stellte, will Möller beweisen,