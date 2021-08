Neun saarländische und französische Spitzenköche beteiligen sich an der 18. Auflage der Bliesgau Lammwochen vom 23. Oktober bis 1. November. Darunter sind drei mit einem Michelin-Stern: das Saarbrücker Esplanade, die Auberge Saint-Walfried in Sarreguemines und Hämmerle’s Restaurant in Blieskastel.

Während der Bliesgau-Lammwochen legen die teilnehmenden Restaurants Sonderkarten mit Spezialitäten auf, für die sie im Biosphärenreservat Bliesgau aufgezogene und dort geschlachtete Bio-Lämmer der Rasse Merino-Landschaf verarbeiten. „Die Tiere werden von den Köchen komplett verarbeitet, es werden nicht nur die Edelteile verwendet“, beschreibt Holger Gettmann, Slow-Food- Vorsitzender an der Saar und Autor kulinarischer Bücher, das Konzept. „Eben weit mehr als Lammkeule oder Lammkarree.“

Gettmann organisiert die Lammwochen seit 2018. Ins Leben gerufen worden sind sie 2002 unter dem Motto „Köche sind bildende Künstler, die am Herd stehen“ von „Kunstschäfer“ Rudolf Schwarz und den Chefs Cliff Hämmerle, Wolfgang Quack und Ludwig Braun. Hämmerle ist immer noch mit von der Partie. Schwarz formulierte damals: „Lammfleisch als hochwertiges Lebensmittel aus dem Biosphärenreservat Bliesgau soll nicht einfach weiterverarbeitet, sondern in der Spitzengastronomie dieser Region zu einer Demonstration der Qualität veredelt werden.“ Das Fleisch liefert der Metzger-, Tierwirt- und Schäfermeister Martin Ernst aus Blieskastel-Seelbach.

Ein Chef aus der Pfalz macht mit

Im Saarland beteiligen sich außer Hämmerle und dem Saarbrücker „Esplanade“-Chef Silio del Fabro an der Spezialitätenwoche ferner das Restaurant Alte Brauerei in St. Ingbert (Eric Dauphin), der Gräfinthaler Hof in der Regie von Jörg Künzer in Mandelbachtal, das Hotel zur Saarschleife in Orscholz, Küchenchef Christian Münch-Buchna , sowie Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth (Markus Keller) an der Spezialitätenwoche. Einziger Lammwochen-Küchenchef in Rheinland-Pfalz ist Jürgen Süß von der Zweibrücker Fasanerie. Die französischen Farben vertreten Jonathan Birkenstock (L’Argousier, Vollmunster) und Sterne-Koch Stephan Schneider (Auberge Saint-Walfried, Saargemünd).

Die Kontaktdaten und Anschriften der Restaurants sind auf der Internetseite der Lammwochen hinterlegt. Reservierungen sowie Abfragen der geltenden Corona-Regeln sind empfohlen.