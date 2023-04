Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hunderte Franzosen und Deutsche demonstrierten am Samstag, 6. März, an der „Goldenen Bremm“ bei Saarbrücken dagegen, dass Grenzgänger bei der Einreise nach Deutschland alle 48 Stunden einen Corona-Test vorweisen müssen. Die Demonstranten fühlen sich diskriminiert und sehen die Grenze als faktisch geschlossen an.

Schauplatz war der deutsch-französische Grenzübergang „Goldene Bremm“