Am Sonntag demonstrierten im Saarbrücker Stadtzentrum 2000 Motorradfahrende gegen mögliche Fahrverbote. Hintergrund des Protests ist ein Gesetzesentwurf des Bundesrats, demzufolge Fahrverbote an Wochenende möglich werden könnten, um Anwohnende und Erholungssuchende beliebter Motorradstrecken vor Lärm und vor Abgasen zu schützen. Markus Kiwitter, Organisator der Demo, sieht in Fahrverboten eine einseitige Lösung: „Motorradfahrende werden diskriminiert“ Übermäßiger Lärm werde nicht nur von Motorrädern, sondern gleichermaßen von Quads und getunten Autos verursacht. Zugleich appellierte der 62-Jährige an die Vernunft: „Entscheidend ist die Hand am Gasgriff.“ Kiwitter mahnte, niedertourig zu fahren und keine Veränderungen an den Auspuffanlagen vorzunehmen, um drohende Fahrverbote zu vermeiden. Daneben hält er Sektionskontrollen für ein denkbares Mittel, um den Lärm zu mindern. Die Demonstration spendete über 2000 Euro für die Flutopfer im Ahrtal.