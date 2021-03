Die saarländische Landesregierung hat ein sogenanntes „Saarland-Modell“ beschlossen: Nach Ostern, ab 6. April, soll es im Bundesland Öffnungen in der Außengastronomie, beim Freizeitsport sowie in Theatern, Konzertsälen und Kinos geben. Voraussetzung ist jeweils die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests. Zudem muss die Sieben-Tages-Inzidenz stabil unter 100 liegen. Der Kreis Neunkirchen hat derweil die „Luca“-App eingeführt.

Wie Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am 25. März sagte, sollen in der „Modellregion Saarland“ ab 6. April private Treffen und Veranstaltungen im Freien mit bis zu zehn Personen wieder erlaubt sein – wenn sie alle negativ getestet sind. Prompt rügte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die saarländische Öffnungsstrategie in Berlin als „fahrlässig“.

Laut Tobias Hans soll es im Saarland „mit negativem Test wieder möglich sein, im Garten mit Nachbarn zu grillen, sich mit Freunden auf der Außenterrasse eines Restaurants zu treffen oder auf dem Marktplatz ein Eis zu essen“. Man solle wieder im Fitnesscenter trainieren, in der Halle Tennis oder auf dem Bolzplatz Fußball spielen können. So biete man den Menschen eine Perspektive für etwas mehr Lebensqualität im Frühling. Betriebe und Vereine sollen daran teilhaben.

Kreis Neunkirchen vertraut auf Smudos „Luca“-App

Als erster Kreis im Saarland setzt der Landkreis Neunkirchen seit dieser Woche die App „Luca“ zur Kontaktnachverfolgung ein. Bundesweit bekannt gemacht wurde sie von Rapper Smudo (Die Fantastischen Vier). „Unsere Kreisverwaltung verfügt ab sofort über das ,Luca’-Zertifikat“, sagt der Neunkircher Landrat Sören Meng (SPD). Wenn im Saarland ab 6. April die Lockerungen greifen, sei es umso wichtiger, „das Infektionsgeschehen und die Kontaktnachverfolgung weiterhin sicherzustellen“. Meng ruft die Bürger sowie Handel und Gewerbe dazu auf, „Luca“ zu nutzen. „Für ältere Personen ohne Smartphone wird es entsprechende Schlüsselanhänger geben. Diese haben wir ausreichend bestellt und werden sie kostenlos zur Verfügung stellen.“ Zurzeit gebe es aber in ganz Deutschland noch Wartezeiten bei der Lieferung. Der Landrat: „Sobald die Anhänger im Landkreis Neunkirchen angekommen sind, können sie bei uns in allen Rathäusern abgeholt werden.“

Tests in Homburg und Blieskastel

Zuletzt haben am Homburger Forum zwei Gratis-Testzentren eröffnet: ein städtisches auf dem Parkplatz am alten Hallenbad und eines, das der Saarpfalz-Kreis nebenan auf dem einstigen DSD-Werksgelände betreibt. Am Samstag, 27. März, nimmt das DRK eine Teststation im Rotkreuz-Haus, Würzbachhallenstraße 17, in Niederwürzbach in Betrieb. Diese Einrichtung öffnet samstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 18 bis 20 Uhr. In Blieskastel testet das DRK samstags in seinem Gebäude in der Florianstraße. Und montags bis freitags, 10 bis 15 Uhr, kann man sich in der Blieskasteler Rathaus-Markthalle testen lassen.

Eine Extraportion Impfdosen

Wegen seiner Grenzlage zu Frankreich wird dem Saarland ein Extrakontingent von 80.000 zusätzlichen Dosen des Biontech-Impfstoffs zugeteilt. Diese Vakzine, so sagte Tobias Hans, würden von nächster Woche an in den Impfzentren verabreicht. Zunächst war geplant, diese Impfdosen an Firmen mit besonders vielen französischen Einpendlern zu übergeben.