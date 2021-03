Das Saarland nimmt am Freitag, 12. März, am Homburger Forum ein Schnelltestzentrum für den Saarpfalz-Kreis in Betrieb. Nach und nach kommen jetzt noch kommunale Zentren in den Städten und Gemeinden hinzu.

Bis zu 960 kostenlose Tests sollen täglich am Homburger Forum vorgenommen werden – an sieben Tagen in der Woche von 13.30 bis 21.30 Uhr.

St. Ingbert zieht mit einem städtischen Schnelltestzentrum im Ratskeller an der Stadthalle am Marktplatz nach: Dort testet ein DRK-Team am Freitag von 10 bis 13 Uhr und am Samstag, 13. März, von 9 bis 13 Uhr. Die Zeiten für die nächste Woche stehen noch nicht fest.

Im Kulturhaus Gersheim überprüft ab Freitag ein kommunales Testzentrum dienstags, donnerstags und samstags die Bewohner der Gemeinde gratis auf Corona-Infektionen. Für Grenzgänger gibt es dort ein Angebot gegen 20 Euro Gebühr: Nach Frankreich ist es von Gersheim aus nicht weit.