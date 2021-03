Am Freitag, 12. März, geht am Homburger Verwaltungsgebäude Forum ein öffentliches Schnelltestzentrum für den Saarpfalz-Kreis in Betrieb. Ein weiteres öffnet am gleichen Tag in Neunkirchen, an der Ecke Fern-/Norduferstaße.

Nach Angaben der saarländischen Landesregierung öffnen im Bundesland fünf weitere Schnelltestzentren mit der Kapazität von jeweils 960 Tests pro Tag – zusätzlich zur bestehenden Einrichtung auf dem alten Saarbrücker Saarmessegelände und dem deutsch-französischem Zentrum am Grenzübergang Goldene Bremm. Am Donnerstag, 11. März, öffnen neue Zentren in St. Wendel und in Saarlouis. Tags darauf folgen die Kreise Neunkirchen und Saarpfalz-Kreis; das fünfte am Sonntag in Merzig-Wadern. Alle Zentren öffnen an sieben Tagen die Woche jeweils von 13.30 bis 21.30 Uhr. Außerdem bieten saarlandweit 194 Arztpraxen und 55 Apotheken Schnelltests an. In den Kommunen sollen in den nächsten Tagen weitere Angebote folgen. Die Standorte der Testzentren und teilnehmenden Apotheken stehen unter www.saarland.de/schnelltests. Dort kann man Testtermine online vereinbaren. Die Arzt-Adressen werden in den kommenden Tagen nachgetragen.